VfB Stuttgart gegen FC Bayern: Der VfB zieht Zuversicht aus der Niederlage
16
Atakan Karazor und Nick Woltemade: Am Ende reichte es nicht ganz gegen den FC Bayern. In der Bildergalerie sehen Sie weitere Eindrücke der Partie. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Kleinigkeiten entscheiden den umkämpften Supercup zwischen dem VfB und den Bayern. Trainer Sebastian Hoeneß hat für seine Mannschaft neben Kritik auch Lob übrig.

Vincent Kompany ballte beide Fäuste, schrie seine Freude heraus, jubelte kurz und laut. Nach einem harten Stück Arbeit konnte sich der Trainer des FC Bayern mit seinem Team über einen 2:1-Sieg beim VfB Stuttgart freuen – und damit über den ersten Titel der Saison: den Supercup, der in diesem Jahr erstmals den Namen des 2024 verstorbenen Fußball-Kaisers Franz Beckenbauer trägt. „In Stuttgart auswärts ist es einfach so schwierig“, sagte Kompany im Anschluss, „aber wir haben Charakter und Mentalität gezeigt. Wir sind gekommen und haben geleistet. Das war heute ein erster guter Schritt.“

