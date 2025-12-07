VfB Stuttgart gegen FC Bayern: Der Grund für die vorzeitige Auswechslung von Nikolas Nartey

Der Grund für die vorzeitige Auswechslung von Nikolas Nartey

8 Aktivposten: Nikolas Nartey (rechts) gegen Bayerns Tom Bischof Foto: Baumann/Volker Mueller

Der Däne war gegen die Bayern bester Stuttgarter, ging aber in einer starken VfB-Phase früh vom Feld. Sebastian Hoeneß erläutert die Maßnahme, die keine Leistungsgründe hatte.











Nur wenige Zentimeter fehlten zum ersten Bundesliga-Tor: Nikolas Nartey hatte bereits gejubelt, mit Teamkollegen und Fans seinen Kopfballtreffer zum vermeintlichen 1:1 gegen den FC Bayern gefeiert (40.) – dann aber vom Videoassistenten die ernüchternde Nachricht erhalten: knappes Abseits bei der Freistoß-Flanke, kein Tor. „Es ist ärgerlich“, sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth im Anschluss, „da bist du in der Startelf gegen Bayern und erzielst ein Tor.“ Der Treffer sei aber eben nachgewiesenermaßen nicht regulär gewesen: „Daher können wir es auch nicht beweinen.“