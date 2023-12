VfB Stuttgart gegen FC Augsburg: Wie der VfB seinen Höhenflug fortsetzt

13 Volltreffer: der VfB-Stürmer Serhou Guirassy (links) schüttelt Mads Pedersen ab und erzielt das 2:0 für die Stuttgarter. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter gehen nach dem 3:0 als Tabellendritter in die kurze Winterpause. Das wird als „Schwaben-Wahnsinn" bezeichnet. Wir erklären, wie es gegen die Augsburger lief.











So gut war der VfB Stuttgart schon lange nicht mehr. Und so viel Spaß hat der Fußball-Bundesligist auch schon lange nicht mehr gemacht. Das 3:0 (2:0) gegen den FC Augsburg war bereits der elfte Saisonsieg nach nur 16 Spielen. Vereinsrekord. Kein Wunder also, dass die Fans im ausverkauften Stadion nach den Toren von Deniz Undav, Serhou Guirassy und Chris Führich vom Europapokal sangen.