1 Sandro Wagner trainiert den FC Augsburg seit diesem Sommer. Foto: IMAGO/STEINSIEK.CH

Sandro Wagner stellt sich auf ein anspruchsvolles Auswärtsspiel ein, wenn er am Sonntag (17.30 Uhr/Liveticker) mit dem FC Augsburg beim heimstarken VfB Stuttgart gastiert. „Der VfB auswärts ist ein absolutes Brett, ein sehr schweres Spiel“, sagte der Trainer der Fuggerstädter im Vorfeld der Partie – und hob im Anschluss mehrere Spieler des Gegners explizit hervor.

Wagner lobt Deniz Undav und Chris Führich

Angelo Stiller sei nichts mehr und nichts weniger als „wahrscheinlich einer der besten Sechser in Europa“, so der 37-Jährige über den Stuttgarter Mittelfeld-Regisseur, dessen Nicht-Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft zuletzt für Aufsehen gesorgt hatte.

Mit Deniz Undav habe der VfB, so Wagner weiter, „einen absoluten Killer vorne drin, der vor dem Tor einer der Besten in der Liga ist“. Zudem sei auch Chris Führich zur alten Stärke zurückgekehrt, „der sehr variabel im Positionsspiel ist und sehr gute Tiefe hat.“

All diese Akteure kennt Wagner noch aus seiner Zeit als Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft – und betont mit Blick auf den VfB: „Sie haben einfach herausragende Spieler vorne. Das sind tolle Fußballspieler. Da müssen wir ans Limit gehen in allem, damit wir da was holen können.“

Angelo Stiller steht nicht im Kader der DFB-Elf – was für einigen Gesprächsstoff sorgte. Foto: Baumann/Julia Rahn

Mit sieben Punkten aus den ersten neun Saisonspielen steht Wagner in Debüt-Jahr als Bundesliga-Cheftrainer unter Druck. Da die Pause zwischen dem bislang letzten Spiel gegen Borussia Dortmund (0:1) und der VfB-Partie ganze neun Tage beträgt, splittete der Trainer die Woche auf – und gab seinen Profis am Freitag vor dem Spiel in Stuttgart frei.

„Wir haben eine sehr lange Woche von Freitag zu Sonntag und wollten nicht durchtrainieren – und vielleicht einen kleinen psychologischen Effekt haben“, so der FCA-Coach. Am Samstag absolvieren die Augsburger dann ihr Abschlusstraining, ehe sie am Sonntag am Spieltag selbst nach Stuttgart anreisen werden.