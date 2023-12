VfB Stuttgart gegen FC Augsburg: „Es bringt jetzt nichts, neue Ziele an die Wand zu malen“

„Es bringt jetzt nichts, neue Ziele an die Wand zu malen“

Am 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart den FC Augsburg souverän mit 3:0 (2:0) besiegt. Es war zum Jahresabschluss noch einmal ein starker Auftritt, der die famose Hinrunde mit 34 Punkten und Platz drei krönte. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Ich habe einen großartigen Auftritt von uns gesehen. Augsburg hat uns versucht hoch zu pressen, aber wir waren stets wach. Dann haben wir die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Nach der Pause sind wir konzentriert geblieben. Unsere Aufgabe im neuen Jahr wird sein, den Spirit in der Mannschaft beizubehalten. Wenn wir im März, April immer noch da stehen, wo wir jetzt stehen, können wir uns gerne über neue Ziele unterhalten.“

FCA-Trainer Jess Thorup: „Ich bin enttäuscht, dass wir hier nicht mit mehr Selbstvertrauen aufgetreten sind. Mit Ball waren wir heute sehr schlecht. Wir haben in der zweiten Halbzeit versucht, das System zu wechseln. Es hat nichts genützt, wir haben verdient verloren.“

VfB-Spieler Jamie Leweling: „Wir hatten über 90 Minuten die Kontrolle und sind glücklich über den Sieg und die starke Vorrunde bisher. Ich denke, dass ich heute mein bestes Spiel im VfB-Trikot gemacht habe, auch wenn ich die eine Chance in der ersten Halbzeit machen muss. “

VfB-Kapitän Waldemar Anton: „Ich denke, heute können alle rundum zufrieden sein. Das Einzige, was wir uns vorwerfen müssen, ist die Chancenverwertung. Wir haben uns als Mannschaft stetig weiterentwickelt, es war ein langer Prozess, der hoffentlich noch nicht abgeschlossen ist. Wenn wir bei uns bleiben, können wir im neuen Jahr weitermachen, wo wir heute aufgehört haben.“

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Die Mannschaft hat eine starke Reaktion auf das Spiel am Sonntag gezeigt. Bis auf wenige kleine Schwächephasen war das ein souveräner und erwachsener Auftritt. Ohne die Konjunktur abwürgen zu wollen, werden wir unsere Saisonziele nicht korrigieren. Es bringt nichts, neue Ziele an die Wand zu malen. Das haben wir die vergangenen fünf Monate nicht gemacht und damit sind wir sehr gut gefahren. Was die Zukunft von Serhou betrifft: Er fährt jetzt erst einmal zum Africa-Cup. Danach gibt es noch keine Klarheit.“

