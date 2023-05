11 Prost! Trainer Joachim Löw gönnt sich 1997 einen Schluck aus dem Pokal. Präsident Gerhard Mayer-Vorfelder freut’s. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die größten Pokalerfolge des VfB zurück. Foto: imago

Erstmals seit zehn Jahren steht der VfB Stuttgart wieder im Halbfinale des DFB-Pokals. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die größten Erfolge der Vergangenheit zurück.















Für den VfB Stuttgart ist es der Höhepunkt einer insgesamt enttäuschend verlaufenden Saison: An diesem Mittwoch (20.45 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt bietet sich dem Tabellen-15. der Fußball-Bundesliga die Chance aufs Pokalfinale am 3. Juni in Berlin. Es wäre das erste Mal seit zehn Jahren. 2013 unterlag der VfB mit Trainer Bruno Labbadia dem Triple-Gewinner FC Bayern München mit 2:3. Die Arena ist am Mittwoch restlos ausverkauft, die ARD überträgt live.

Zehnmal stand der Club aus Cannstatt in seiner Geschichte zuvor im Halbfinale. Fünfmal erreichte er das Endspiel, dreimal ging er daraus als Sieger hervor (1997, 1958, 1954). In unserer Bildergalerie blicken wir zurück auf dramatische Final-Siege nach Verlängerung und ebenso tragische Niederlagen. Viel Spaß beim Durchklicken!