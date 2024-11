VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt: „An alle Fans die vorzeitig gegangen sind – bitte kommt nie wieder“

1 Einge VfB-Fans verpassten die fulminante Aufholjagd des VfB und den vermeintlichen Ausgleichstreffer. Foto: IMAGO/Jan Huebner/IMAGO/Gerhard Schultheiß

Im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt verlassen einige VfB-Fans beim Stand von 0:3 vorzeitig die MHP-Arena. Das geht anderen VfB-Anhängern gehörig gegen den Strich.











Um ein Haar hätten viele VfB-Fans am Sonntag eines der größten Comebacks ihres Vereins in den vergangenen Jahren verpasst. Denn zahlreiche Brustring-Anhänger hatten die Stuttgarter MHP-Arena bereits verlassen, als Chris Führich in der 97. Minute den vermeintlichen 3:3-Ausgleich nach zwischenzeitlichem 0:3-Rückstand erzielte, der wegen Abseits dann doch noch von Schiedsrichter Felix Zwayer einkassiert wurde.

Beim Stand von 0:3 hatten die ersten VfB-Fans das Stadion verlassen. Das sorgte für Diskussionen auf X (ehemals Twitter).

Ein Fan fragte sich nach dem Grund für den Exodus: „Können mir die Leute, die ab der 80. Minute wieder mal in Scharen in Richtung Ausgang geströmt waren, erklären, wo sie hin wollten? Verwirrt gewesen, oder gab‘s plötzlich Freibier?“

Riky Palm, einer der Hosts des offiziellen VfB-Podcasts „VfB STR“, verpackte sein Unverständnis in eine Bitte: „An alle die gehen – bitte kommt nie wieder“ – und sprach damit offenbar vielen VfB-Fans aus der Seele. Innerhalb von weniger als 48 Stunden hatte der Tweet bereits mehr als 700 Likes und 40 Retweets.

In den Kommentaren ist die Zustimmung groß. Ein Fan schreibt: „Es war unglaublich. Nach dem 0:3 sind die wieder scharenweise gegangen. Was sind das nur für Fans?“ Ein anderer kommentiert: „Alleine wegen denen hätte das 3:3 zählen müssen.“

Ein weiterer X-User schloss sich der Kritik an und bezeichnete das vorzeitige Verlassen des Stadions als „Respektlosigkeit“ gegenüber der Mannschaft und den Fans, die kein Ticket für das Spiel ergattern konnten – und sieht ein „echtes Problem“, zumal bereits beim Champions-League-Heimspiel gegen Atalanta Bergamo viele Fans vorzeitig das Stadion verlassen hätten.

Nur vereinzelt sind auf X auch Tweets zu lesen, in denen die Fans, die das Stadion vorzeitig verlassen hatten, verteidigt wurden. Ein Fan schrieb etwa: „Der Mannschaft gegenüber Respekt zu zeigen beim Spielstand von 0:3? Schwierig.“

Mit dieser Meinung scheint er jedoch relativ alleine dazustehen. Denn für seinen Tweet bekommt der Fan nur kontra. Für viele VfB-Fans auf X sind Zuschauer, die vorzeitig das Stadion verlassen, nichts anderes als „Erfolgsfans“. Viele wünschen sich, dass diese dem VfB bald wieder den Rücken kehren, wie etwa dieser User:

Das nächste Heimspiel des VfB ist am Samstag, dem 23. November (15.30 Uhr). Dann geht es gegen den Tabellenletzten VfL Bochum, der noch auf seinen ersten Sieg in dieser Bundesliga-Saison wartet. Die Chancen auf einen Erfolg stehen also zumindest auf dem Papier gut.

Ein Sieg wäre nicht nur mit Blick auf die Tabelle wichtig, sondern könnte wohl auch die Debatte über das vorzeitige Verlassen des Stadions vorerst wieder verstummen lassen – denn bei sich anbahnenden Siegen blieben bislang stets so gut wie alle VfB-Fans bis zum Schlusspfiff.