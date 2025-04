VfB Stuttgart gegen 1. FC Heidenheim So dürfte Sebastian Hoeneß spielen lassen

Gegen den 1. FC Heidenheim peilt der VfB nach fünf Heimniederlagen in Serie an diesem Freitag (20.30 Uhr) einen Dreier an. Wir haben die voraussichtliche Aufstellung der Stuttgarter gegen die Mannen von der Ostalb.