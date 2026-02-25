VfB Stuttgart gegen Celtic Glasgow: Tausende Schotten reisen nach Stuttgart – „friedliches Fußballfest“ erwartet

1 Heißblütige Anhänger von Celtic Glasgow Foto:

Im Sommer 2024 waren die Schotten zu Gast in Stuttgart. Es war der letzte Gruppenspieltag der Fußballeuropameisterschaft und es ist nicht vermessen zu behaupten, dass die Partie zwischen Ungarn und besagten Schotten (Endstand 1:0) eines der schlechtesten Fußballspiele war, welches die MHP-Arena in den vergangenen Jahren erlebt hat.