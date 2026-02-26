VfB Stuttgart gegen Celtic Glasgow: So machte der VfB den Einzug ins Achtelfinale klar
18
Am Ende herrschte Erleichterung bei den VfB-Profis um Angelo Stiller (Zweiter v. re.) und Jamie Leweling (re.). Foto: IMAGO/Passion2Press

Nach dem 4:1 im Hinspiel war der Einzug ins Achtelfinale Formsache. Der VfB ist nach dem 0:1 im Rückspiel gegen Celtic weiter – nun gehen die Blicke in Richtung Auslosung.

Dass der Einzug ins Achtelfinale nach dem 4:1-Hinspielsieg nicht mehr ernsthaft in Gefahr geraten würde, war zu erwarten gewesen. Nach dem Play-off-Rückspiel am Donnerstagabend war die Sache dann fix: Der VfB Stuttgart steht nach dem 0:1 gegen Celtic Glasgow trotz einer über weite Strecken schwachen Leistung unter den besten 16 Teams der Europa League.

