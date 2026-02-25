VfB Stuttgart gegen Celtic Glasgow: „Ein Schotte ist erst betrunken, wenn er nicht mehr liegen kann“
1
Erst lautstark in der Stadt, dann bei der Feier nach dem Spiel im Club Proton: Celtic-Fans 2003 in Stuttgart. Foto: Rudel

Am Donnerstag spielt der VfB gegen Celtic Glasgow. Dieses Duell gab es schon einmal. 2003 überschwemmten Tausende Schotten die Stadt, die darauf nicht vorbereitet war.

Fanmärsche über gesperrte Straßen, Tausende Gästefans, Treffpunkte für Fußballanhänger in der Stadt – all das ist heute bei großen Turnieren oder wichtigen internationalen Spielen Alltag. Auch in Stuttgart, wo es nicht zuletzt dank WM 2006 und EM 2024 reichlich Erfahrung gibt. Doch 2003, da sah die Fußballwelt noch etwas anders aus. Und das, was die Stadt da erlebte, beschäftigte viele Menschen noch lange.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.