VfB Stuttgart gegen Celtic Glasgow: „Ein Schotte ist erst betrunken, wenn er nicht mehr liegen kann“

„Ein Schotte ist erst betrunken, wenn er nicht mehr liegen kann“

1 Erst lautstark in der Stadt, dann bei der Feier nach dem Spiel im Club Proton: Celtic-Fans 2003 in Stuttgart. Foto: Rudel

Am Donnerstag spielt der VfB gegen Celtic Glasgow. Dieses Duell gab es schon einmal. 2003 überschwemmten Tausende Schotten die Stadt, die darauf nicht vorbereitet war.











Fanmärsche über gesperrte Straßen, Tausende Gästefans, Treffpunkte für Fußballanhänger in der Stadt – all das ist heute bei großen Turnieren oder wichtigen internationalen Spielen Alltag. Auch in Stuttgart, wo es nicht zuletzt dank WM 2006 und EM 2024 reichlich Erfahrung gibt. Doch 2003, da sah die Fußballwelt noch etwas anders aus. Und das, was die Stadt da erlebte, beschäftigte viele Menschen noch lange.