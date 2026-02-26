VfB Stuttgart gegen Celtic Glasgow: Celtic, die Iren – und die besondere Beziehung zu Stuttgart
Sensation bei der Euro 1988 in Stuttgart: Irland besiegt das große England im Neckarstadion mit 1:0 Foto: Baumann

1988 besiegte Irland bei der Europameisterschaft England sensationell mit 1:0. Was das mit dem VfB Stuttgart und Celtic Glasgow zu tun hat? Wir klären auf.

Der Name ist Programm beziehungsweise in diesem Fall Kultur und Geschichte zugleich: Celtic Glasgow ist kein gewöhnlicher schottischer Fußballverein. Einst von irischen Einwanderern Ende des 19. Jahrhunderts gegründet, stehen die Kelten bis heute für das irische Erbe im schottischen Teil von Großbritannien. Das Kleeblatt und das grün-weiße Trikot des VfB-Gegners in der Europaleague an diesem Donnerstag (18.45 Uhr/RTL) sind nur optischer Ausdruck der engen Verbindung zum Nachbarland. Es soll sogar Fans von Celtic Glasgow geben, die bei Spielen der Nationalmannschaft eher zu den Iren als zu den „Bravehearts“ halten.

