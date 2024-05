VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach: So wird Sebastian Hoeneß wohl für das Saisonfinale aufstellen

12 Der VfB Stuttgart will am letzten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach einen weiteren Sieg einfahren. Foto: dpa/Tom Weller

Der VfB Stuttgart will am letzten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach einen weiteren Sieg einfahren und Geschichte schreiben. Voraussichtlich mit folgender Aufstellung.











Der VfB Stuttgart empfängt an diesem Samstag (15.30 Uhr, Liveticker) Borussia Mönchengladbach am 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Vor vollem Haus, die Stuttgarter Arena ist wieder einmal ausverkauft. Für Trainer Sebastian Hoeneß eine große Freude: „Wir wollen noch einmal gemeinsam richtig Spaß haben“, sagt der Trainer und meint damit die große Abschlusssause, die man zusammen mit den Fans am Samstag feiern möchte. Schließlich geht es auch noch um etwas. „Wir wollen mit 73 Punkten Geschichte schreiben und auch wenn wir es nicht in der eigenen Hand haben, eine Vizemeisterschaft ist schon ein Ziel, für das es sich lohnt, alles zu investieren“, sagt Hoeneß.

„Ich glaube nicht, dass es einen Platzsturm geben wird. Die große Spannung, die große Explosion der Emotionen sollte es eigentlich nicht mehr geben. Ich hoffe einfach, dass wir in der Lage sind, noch einmal schönen Fußball zu bieten und auch das Ergebnis liefern, das wir uns wünschen. Alles andere kann ich sowieso nicht kontrollieren“, so Hoeneß, angesprochen auf die Situation nach Abpfiff der letzten Liga-Partie.

Für die Partie stehen dem Trainer nahezu alle Spieler zur Verfügung, lediglich die schon länger ausfallenden Josha Vagnoman, Dan-Axel Zagadou und Lilian Egloff fallen aus. Auch für Roberto Massimo und Nikolas Nartey (beide Teiltraining) reicht es nicht für den Spieltagskader. Doch auch ohne dieses Quintett ist das Ziel klar. Noch ein Sieg soll es sein, damit es insgesamt 23 wären – Vereinsrekord in der Bundesliga.