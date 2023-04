VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund BVB-Trainer Edin Terzic lobt den VfB – und seine Fans

Vor dem wichtigen Bundesliga-Spiel an diesem Samstag in Stuttgart äußert sich der Dortmunder Trainer mit viel Wertschätzung über den VfB. Am klaren Ziel seines Teams ändert das aber nichts.