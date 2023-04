14 Enttäuscht: Dortmunds Trainer Edin Terzic hatte am 3:3 seines Teams beim VfB sichtlich zu knabbern. Foto: Baumann/Volker Müller

Der BVB-Trainer kritisiert seine Mannschaft nach dem 3:3 trotz Überzahl und zweimaliger Führung beim VfB deutlich – richtet den Blick aber zugleich nach vorne im Titelkampf.















Link kopiert

Selten erlebt man einen Trainer derart niedergeschlagen und in sich gekehrt, wie es Dortmunds Edin Terzic nach dem 3:3 beim VfB Stuttgart war. Auch knapp eine Stunde nach Spielende hatte er Mühe, die richtigen Worte zu finden.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund Wie es zum Fußballwahnsinn von Bad Cannstatt kommt Der VfB dreht ein verloren geglaubtes Spiel in Unterzahl gleich zweimal – doch der Trainer Sebastian Hoeneß ordnet die irre Partie gegen den Tabellenzweiten nüchtern ein?

Letztlich nahm er dann die schützende Hand von seinem Team. „Das ist hier eigentlich der Raum, wo ich meine Jungs und unsere Energie beschützen will. Aber es fällt mir halt schwer, weil es einfach so unnötig, so dumm ist“, sagte Terzic. Man habe unglaublich viel investiert in dieser Saison. „Und dann schenken wir es so ab.“

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart Mit großer Moral zum kolossalen Kipppunkt Der VfB Stuttgart zeigt große Moral und wird dafür mit dem gefühlten Sieg gegen Borussia Dortmund belohnt. Das kann der kolossale Kipppunkt für die bisher verkorkste Runde sein, meint Philipp Maisel.

Für den BVB-Coach war das letztlich Teil eines größeren Ganzen: „Es gibt halt Gründe, warum wir es nicht geschafft haben, in den letzten zehn Jahren ganz oben zu stehen“, sagte Terzic – richtete dann aber den Blick nach vorne. „Wir haben noch sechs Spiele Zeit.“ Und zwei Punkte Rückstand, die es auf den zuletzt keineswegs übermächtigen Spitzenreiter FC Bayern aufzuholen gilt.