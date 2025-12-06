VfB Stuttgart gegen Bayern München: So will Sebastian Hoeneß im Südschlager spielen lassen

12 Trainer Hoeneß hat sich für eine Startformation entschieden, Sie finden jene in der Bilderstrecke. Foto: Baumann/Julia Rahn

Im ersten Heimspiel seit Wochen gastieren die Bayern aus München in Stuttgart. Trainer Hoeneß geht das Spiel folgendermaßen an.











Link kopiert

Sebastian Hoeneß möchte sich vor dem Südschlager des VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München keinen Illusionen hingeben. „Ich sehe keine Schwächephase“, sagte der Coach des VfB vor dem Duell am Samstag (15.30 Uhr) über den deutschen Fußball-Rekordmeister. „Wir messen uns dort mit den Besten, mit den wirklich Allerbesten Europas, mit den Allerbesten auf der Welt. Und das sind die schönsten Spiele. Ich glaube, wir können auch was bieten. Das ist die beste Bühne, das zu zeigen.“

Niederlage im Supercup

Klar ist: Die Bayern dominieren die Liga nach Belieben. National haben sie in dieser Saison noch keine Niederlage hinnehmen müssen. Die Leichtigkeit vom Auftakt in die Spielzeit ist den Münchnern in den vergangenen Wochen aber etwas abhandengekommen. Was natürlich auch der VfB-Trainer weiß und genau dort ansetzen will. „Wir haben uns natürlich etwas überlegt“, sagt der Trainer, ohne zu tiefe Einblicke geben zu wollen. „Wir wollen sie richtig unter Druck setzen. Am Ende geht es darum, dass wir dran glauben. Und der Glaube ist bei mir sehr ausgeprägt“, sagte er abschließend.

Zwölf Zähler beträgt aktuell der Rückstand der sechstplatzierten Schwaben auf den Tabellenführer. Das vergangene Aufeinandertreffen mit den Bayern verlor der VfB im August im Supercup mit 1:2. Es war die bislang letzte Pflichtspiel-Niederlage vor heimischen Publikum.