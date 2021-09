Fußball-Bundesliga VfB verliert trotz Überzahl gegen Bayer Leverkusen

Der VfB Stuttgart empfängt am Sonntag Bayer Leverkusen. In der zweiten Minute macht Leverkusen bereits das erste Tor, am Ende steht es 3:1 für den Gast – trotz eines Mannes weniger auf dem Platz.