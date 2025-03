VfB Stuttgart gegen Bayer 04 Leverkusen: ÖPNV, Kontrollen und mehr – das müssen VfB-Fans vorab wissen

1 Der VfB trifft am Sonntagabend auf Bayer 04 Leverkusen. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart empfängt am 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga am Sonntag (19.30 Uhr/Liveticker) Bayer 04 Leverkusen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um das Spiel.

Gibt es noch Tickets? Nein. Das Spiel ist ausverkauft. Es ist aber möglich, dass vereinzelt auf der Zweitmarktplattform des Vereins Rückläufer und Tickets von verhinderten Dauerkarten-Inhabern eingestellt werden. Diese können dann von Mitgliedern erworben werden – sofern diese nicht schon von ihrem Vorkaufsrecht (zwei Karten pro Mitglied) Gebrauch gemacht haben.

Wie wird das Wetter? Für Sonntagabend sind in Bad Cannstatt acht Grad und leichte Bewölkung vorhergesagt.

Wann öffnet das Stadion? Wie gewohnt zwei Stunden vor Spielbeginn, also um 17.30 Uhr am Sonntagabend.

Was ist bei der An- und Abreise zu beachten? Die An- und Rückreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist für viele Fans schon traditionell immer mit Vorsicht zu genießen. Wegen Instandhaltungsarbeiten und sonstigen die Verbindungen betreffenden Themen ist jeder VfB-Anhänger angehalten, sich gut zu informieren. So auch dieses Mal. Denn auf der S-Bahn-Strecke Hauptbahnhof–Schwabstraße–Vaihingen erneuert die DB Gleise und arbeitet an der Oberleitung. In der Bauphase von Dienstag, 11. Februar, bis Montag, 21. März 2025, kommt es jeweils in den Nächten von Sonntag auf Montag bis Donnerstag auf Freitag zwischen 21 und 4.30 Uhr zu Fahrplanänderungen, Zugausfällen sowie Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Zuffenhausen und Vaihingen. Also auch in der Zeit nach dem Abpfiff des Spiels gegen Leverkusen am Sonntagabend.

Die S-Bahn-Linien fahren wie folgt

• Die Linie S 1 fährt in den Abschnitten zwischen Kirchheim (Teck) und Stuttgart Hauptbahnhof (oben) sowie Stuttgart-Vaihingen und Herrenberg.

• Die Linie S 2 fährt in den Abschnitten zwischen Schorndorf und Stuttgart Hauptbahnhof (oben) sowie Stuttgart-Vaihingen und Filderstadt.

• Die Linie S 3 fährt zwischen Backnang und Bad Cannstatt.

• Die Linie S 4 fährt zwischen Marbach (Neckar) und Stuttgart Hauptbahnhof (oben).

• Die Linie S 5 fährt zwischen Bietigheim-Bissingen und Stuttgart-Zuffenhausen.

• Die Linien S 6/S 60 verkehren nur zwischen Weil der Stadt/Böblingen und Stuttgart-Zuffenhausen.

Die Stadionlinie U 11 fährt innerstädtisch wie gewohnt. Als Anreiseoption Nummer eins wird vom Club wie immer der ÖPNV empfohlen. Großflächige Parkmöglichkeiten stehen auf dem Cannstatter Wasen zur Verfügung, alle Informationen dazu gibt es hier.

Welche Promillegrenze gilt? Der VfB hat die Promillegrenze im Jahr 2023 von 1,4 auf 1,0 gesenkt. Der externe Ordnungsdienst ist für Kontrollen zuständig und führt Stichproben durch. Wird bei einem stark alkoholisierten Fan ein Promillewert von mehr als 1,0 festgestellt, kann der Zutritt verweigert werden. Personalien erhebt der Ordnungsdienst dabei allerdings nicht – das geschieht nur dann, wenn in der Folge die Polizei eingreifen muss.

Ab welchem Alter darf man ins Stadion? Kinder unter 14 Jahren erhalten Zutritt nur in Begleitung einer volljährigen aufsichtspflichtigen Person, die sich ebenfalls im Besitz eines gültigen Tickets befinden muss. Im Stehplatzbereich haben Kinder bis zur Vollendung ihres siebten Lebensjahres generell keinen Zutritt.

Darf man rauchen? In den meisten Bereichen des Stadions ist das erlaubt, es gibt allerdings in jedem Tribünenteil auch Nichtraucher-Blöcke. Der größte befindet sich im Familienblock in der Untertürkheimer Kurve direkt angrenzend an die Haupttribüne. Er umfasst die Blöcke 75 und 76 im Unterrang sowie die Blöcke 81 und 82 im Oberrang. Auch auf der Haupttribüne (20A), der Gegengerade (56A sowie 59B und 60B) sowie in der Cannstatter Kurve (43A/B) gibt es rauchfreie Bereiche.

Darf man fotografieren und filmen? Ja, aber nur für private Zwecke, wobei das Gerät ein Maximalmaß von 15x15x15 Zentimetern nicht überschreiten darf.

Darf man Getränke mitbringen? Erlaubt sind nicht alkoholische Getränke in Getränkekartons mit einem maximalen Fassungsvermögen von 0,5 Litern. Glasflaschen sind verboten.

Welche Gegenstände sind verboten? Übersteigen Taschen die Größe von DIN-A4, dürfen sie nicht mit ins Stadion genommen werden. Auch „sperrige Gegenstände“ sind laut den Allgemeinen Ticket-Geschäftsbedingungen nicht erlaubt, darunter fallen zum Beispiel explizit auch Selfie-Sticks.