Am 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfing der VfB Stuttgart das Team von Bayer 04 Leverkusen. Der vorsichtig und mit langen Bällen agierende VfB sicherte sich einen Punkt beim 1:1 (0:0). Beide Tore fielen nach Strafstößen. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Ich denke, dass wir nicht richtig gut reinkommen, aber dann haben wir das Spiel gesehen, das wir uns ausgemalt haben im Vorfeld. Wir wollten die Speed-Spieler von Leverkusen kontrollieren, unsere Chance in der Tiefe und über Standards suchen. Das ist uns im ersten Durchgang gelungen. Dann ging es für uns darum, klar zu bleiben. Da waren wir auch diszipliniert und wir machen das wichtige 1:0. Zu diesem Zeitpunkt ist unser Plan voll aufgegangen. Dann bekommen wir das Tor aus einer Situation, in der du kein Tor bekommen musst. Damit mussten wir umgehen. Am Ende war alles offen. Ich bin mit der Leistung zufrieden, mit dem Ergebnis nicht.“

B04-Trainer Xabi Alonso: „Es war ein sehr intensives Spiel für alle. Für die Spieler, aber auch für uns Trainer. In den letzten zehn Minuten hätte alles passieren können. Es ist eine englische Woche, es war sehr fordernd in Rom und heute jetzt hier, das war alles sehr anstrengend insofern kann ich mit dem Punkt leben. Jetzt nehmen wir uns einen Tag Pause und dann geben wir Vollgas. Schließlich haben wir noch Ziele, die wir erreichen wollen.“

VfB-Keeper Fabian Bredlow: „Wenn ich es jetzt so sehe... Es war keine bewusste Bewegung von mir in sein Gesicht, aber ich räume ihn ab. Ist natürlich scheiße. Am 14. Spieltag hätten wir den Punkt mitgenommen, in unserer jetzigen Lage hätten wir gerne gewonnen. In der zweiten Halbzeit haben wir versucht, es schneller zu machen.

Ob wir es nicht mehr in der eigenen Hand haben?

Es ist nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Aber es ist eine Situation, mit der wir umgehen müssen und umgehen werden. “

VfB-Verteidiger Waldemar Anton: „Wir wollten heute unbedingt einen Sieg holen. Aber auch wenn das nicht geklappt hat, haben wir heute ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir werden das Spiel gut analysieren und dann optimistisch in die kommende Woche starten.“

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Natürlich ist der Ausgang enttäuschend. Fakt ist, dass uns der Punkt nicht weiterbringt. Aber der Blick muss nicht auf die Tabelle gehen, sondern auf das nächste Spiel. Fakt ist, dass wir unsere Ziele noch erreichen können. Das ist kein Zweckoptimismus, sondern der pragmatische Ansatz.“

B04-Keeper Lukas Hradecky: „Das war kein Highlight-Spiel. Die Punkteteilung geht in Ordnung. Der VfB hatte sogar die besseren Möglichkeiten. Am Donnerstag muss es besser werden, wenn wir Rom knacken wollen. Ich weiß nicht, wie wir ohne den Elfmeter ein Tor geschossen hätten. Es war keine Katastrophe heute, aber es muss mehr kommen.“

