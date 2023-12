VfB Stuttgart gegen Bayer 04 Leverkusen: „Es war sehr hohes Niveau in allen Bereichen“

8 „Es war sehr hohes Niveau in allen Bereichen“, sagt VfB-Sportchef Wohlgemuth. Foto: dpa/Tom Weller

Am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart gegen das Team von Bayer 04 Leverkusen 1:1 (1:0) gespielt. Es war ein Spitzenspiel, das hielt, was es im Vorfeld versprach. Die Zuschauer sahen zwei verschiedene Spielhälften. Im ersten Durchgang dominierte der VfB, nach der Pause war Leverkusen besser. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Das Gegentor hat uns den Stecker gezogen. Das war mental schwer zu verarbeiten. Daher bin ich extrem stolz, dass wir das Ergebnis noch heimspielen konnten. Die erste Halbzeit war gut, aber nicht perfekt, weil wir ein Tor mehr rausholen müssen. Das war das Gefühl in der Pause. Im zweiten Durchgang haben die Jungs gefightet wie die Löwen. Von daher möchte ich das jetzt nicht zu groß werden lassen und zu viel kritisieren. Nach der Pause mussten wir leiden – unterm Strich finde ich das Ergebnis gerecht. Ich bin zufrieden mit der Leistung und dem Ergebnis.“

B04-Trainer Xabi Alonso: „Das beste an der ersten Halbzeit war das Ergebnis. Der Flow von Stuttgart ist super. Wir hatten viele Probleme. Aber wir haben Umstellungen vorgenommen und dann eine gute zweite Spielhälfte gezeigt. Dann haben wir eine andere Leverkusener Mannschaft gesehen.“

VfB-Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou: „Das war ein guter Auftritt heute. Jetzt freuen wir uns alle auf nächste Woche – dann geht’s zu Bayern München!“

VfB-Flügelspieler Chris Führich: „Das hat Spaß gemacht. Es war ein sehr intensives, sehr anstrengendes Spiel. Wir haben jede Menge eingebracht. Und können mit dem Punkt zufrieden sein. Wir wollten unser Spiel nicht verändern und aggressiv spielen, uns nicht verstecken. Das haben wir vor allem in der ersten Halbzeit ganz gut gemacht. Wir haben eine Menge investiert. Dass dann da was kommt von Leverkusen, war uns klar. Es stand mehr verteidigen an. Aber das 1:1 geht unterm Strich in Ordnung. “

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Es war heute für beide Mannschaften extrem anspruchsvoll. Beide Mannschaften haben extrem gefightet. Wir haben zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Als Leverkusen dann mit einer anderen Haltung aus der Kabine kam, waren sie extrem stark. Da dagegenzuhalten war extrem schwierig. Beide Mannschaften gingen bis zum Ende volles Risiko. Es war sehr hohes Niveau in allen Bereichen. “

VfB-Spieler Maximilian Mittelstädt: „Wenn man den gesamten Spielverlauf sieht, denke ich schon, dass es ein gereichtes Ergebnis ist. Wir haben eine super erste Halbzeit gespielt, müssen eigentlich mehr rausholen. Zweite Halbzeit war Leverkusen dann stark. Es war auch klar, dass sie zurückkommen. Aber alles in allem haben wir eine gute Leistung gezeigt. An unserer Chancenverwertung müssen wir arbeiten. Das ist jetzt schon länger Thema bei uns.“

