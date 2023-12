VfB Stuttgart gegen Bayer 04 Leverkusen: Das Puzzleteil, das dem VfB zur Spitzenmannschaft fehlt

8 Der VfB spielte stark, ließ aber auch ein entscheidendes Puzzleteil vermissen. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Der VfB Stuttgart hat im Spitzenspiel gegen Bayer 04 Leverkusen eine starke Leistung gezeigt, aber auch ein altbekanntes Problem offenbart. Doch das ist kein Grund, sich jetzt allzu sehr zu grämen, findet unser Redakteur Philipp Maisel.











Auch wenn es aus der aktuellen Perspektive ewig her zu sein scheint, so manch einer dürfte sich noch an die letzte Saison in der Fußball-Bundesliga erinnern. Da hatte der VfB eine ganze Reihe an Problemen und Problemchen. Und eine Baustelle, die sich durch die ganze Saison zog - die Chancenverwertung. Am Saisonende waren es rund 14 Tore unter xG bei den Schwaben. Man hatte also deutlich weniger Tore erzielt, als die statistisch errechnete Chancenqualität (Expected Goals/xG) es hergegeben hätte.

Statistisch blitzt das Thema auch in dieser Saison seit einiger Zeit auf, trat gegen Bremen erstmals offen zutage, fiel aber gegen ein schwaches Werder nicht ins Gewicht. Gegen Bayer 04 Leverkusen kostete es womöglich den Sieg. 3,4 zu 0,61 lautete der xG-Vergleich der beiden Mannschaften zur Pause. Der VfB hätte also locker drei Tore machen müssen – es traf aber nur Chris Führich. Josha Vagnoman und vor allem Serhou Guirassy ließen zwei sogenannte „Hundertprozentige“ liegen. Und Leverkusen damit am Leben.

„Das Beste an der ersten Halbzeit war das Ergebnis“, stöhnte B04-Trainer Xabi Alonso hinterher, Stuttgarts Maximilian Mittelstädt ließ wissen, dass die Chancenverwertung „jetzt schon länger Thema“ beim VfB sei und man daran „arbeiten müsse“ – alles soweit korrekt und vielleicht das entscheidende Puzzleteil, weswegen der VfB eben noch keine Spitzenmannschaft ist. Denn eine solche geht mit Möglichkeiten dieser Qualität – gerade in Spitzenspielen, wo Nuancen entscheiden – eiskalt und effizient um, macht das Spiel nach 45 Minuten zu. Der VfB tat dies nicht. Konsequenz: Bayer 04 konnte erst in die Partie zurückkommen, dann Spielkontrolle übernehmen. Am Ende stand eine leistungsgerechte Punkteteilung.

Doch auch wenn der VfB „das Spiel lieber gewonnen hätte“ (Trainer Sebastian Hoeneß), vielleicht sogar angesichts der schieren Dominanz im ersten Spieldurchgang hätte gewinnen müssen, grämen müssen sich die Stuttgarter nicht. Denn zum einen haben sie erneut allen Zweiflern gezeigt, dass sie völlig zurecht in der Tabelle da stehen, wo sie stehen. Zum anderen eine Form demonstriert, die sie mit breiter Brust in den Südgipfel am kommenden Sonntag (19.30 Uhr, Liveticker) gehen lässt. Wiederholen sie diese Leistung, ist bei den Bayern vieles möglich. Es gibt schlechtere Ausgangslagen kurz vor Weihnachten.