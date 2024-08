VfB Stuttgart gegen Athletic Bilbao: Das sind die Stimmen zum Spiel

1 Am Ball für den VfB – als Joker: Deniz Undav im Spiel gegen Athletic Bilbao. Foto: //Robin Rudel

Das war ein Ausrufezeichen: Der VfB hat Athletic Bilbao im letzten Testspiel vor Saisonbeginn mit 4:0 besiegt. Wir haben die Stimmen zum Spiel.











Deniz Undav wird nach seinem Wechsel von den Fans gefeiert, der VfB Stuttgart schlägt Athletic Bilbao souverän in der Saison-Generalprobe – das sind die Stimmen rund um die Partie am Samstag.

Deniz Undav (VfB-Stürmer): „Der Empfang ist ein schönes Gefühl, ein überragendes Gefühl, das zeigt wie sehr mich die Fans lieben, ich liebe die Fans, das ist toll. Ich habe gehofft, ein bisschen länger zu spielen, der Trainer hat mir aber vorher signalisiert, dass ich fünf bis zehn Minuten kriege.

Die letzten Wochen waren hart, weil es hin und her ging. Ich habe mich vorbereitet, aber du hast die Motivation irgendwann nicht mehr. Du fragst dich, wofür gehe ich laufen, das zieht sich so lange, du denkst dir, du gehst laufen und weißt nicht, warum. Dann habe ich die Nachricht bekommen, dass der Wechsel wieder näher rückt – dann gehst du mit anderer Motivation laufen.

Ich habe mich im Fitnessstudio fit gehalten, das ist etwas anderes als auf dem Platz. Ich glaube ich habe 70 Prozent der Fitness, die nächsten 30 muss ich mir jetzt noch holen.“

Sebastian Hoeneß (VfB-Trainer): „Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir waren griffig, konzentriert und klar in unseren Abläufen. Ich denke aber, dass wir nicht die hundertprozentige Gegenwehr bekommen haben. Das lag zum einen an uns, weil wir es stark gemacht haben. Zum anderen aber auch an Athletic Bilbao. Die Spanier haben erst am Ende mit ihrer ersten Garnitur gespielt. Deshalb ist das Spiel nicht ganz einfach einzuordnen. Mit unserer Vorstellung bin ich zufrieden.“

Fabian Wohlgemuth (VfB-Sportvorstand): „Unsere Mannschaft hat diesen Test als Vorbereitung auf den Supercup nächste Woche sehr ernst genommen. Da war noch ein gewisses Selbstverständnis aus der Vorsaison dabei. Das hat mir gut gefallen. Die meisten Aktionen hatten wir in Bilbaos Spielhälfte und wir haben verdient in dieser Höhe gewonnen.“