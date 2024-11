VfB Stuttgart gegen Atalanta Bergamo: Welche Elf schickt Sebastian Hoeneß ins Rennen?

12 Die potenzielle Startelf des VfB Stuttgart finden Sie in der Bilderstrecke. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Der nächste Champions-League-Kracher für den VfB Stuttgart steht vor der Tür: Atalanta Bergamo ist zu Gast. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß kann aus dem Vollen schöpfen. Doch wen nominiert er in die Startelf?











Am 4. Spieltag der Champions League wartet ein Heimspiel auf den VfB Stuttgart. Atalanta Bergamo macht seine Aufwartung. Trotz ihres steilen Aufstiegs in den vergangenen Jahren werden die Lombarden oft noch unterschätzt. Nicht aber von Sebastian Hoeneß. Atalanta sei derzeit „eine der größten Mannschaften Europas“, sagte der Trainer vor dem Duell am Mittwoch (21 Uhr/DAZN/Liveticker).

Personell sieht es bei den Schwaben sehr gut aus. Außer den drei Verletzten Luca Raimund, Dan-Axel Zagadou und Jamie Leweling hat Hoeneß alle Akteure zur Verfügung. Mit den zuletzt angeschlagenen Jeff Chabot und Maximilian Mittelstädt stehen zwei wichtige Defensivleute wieder bereit. Ob beide in der Startelf stehen, wollte der Trainer nicht verraten. Zu erwarten ist es jedoch. Auch die Besetzung in der Spitze – der von Atalanta ausgeliehene El Bilal Touré oder Ermedin Demirovic kommen infrage – ließ Hoeneß sich nicht entlocken.

Viel lieber wollte Hoeneß über den Gegner sprechen. „Da kommt was auf uns zu“, warnte er. Hoeneß war sichtlich bemüht, seine Mannschaft in die Rolle des Außenseiters zu bekommen im Vorfeld der Partie. „Erfahren, zweikampfstark, diszipliniert und mental stark“ sei der amtierende Europa-League-Titelträger, sagte Hoeneß. Das Spiel wird wohl vor ausverkauftem Haus stattfinden. Auch die italienischen Fans werden zahlreich erwartet.