VfB Stuttgart gegen Atalanta Bergamo: Jarzinho Malanga – Debüt mit Ausrufezeichen

14 Jarzinho Malanga (links) debütierte gegen Bergamo für den VfB. Foto: imago/Sportfoto Rudel//Robin Rudel

Der Offensivspieler führt sich auf der großen Bühne auffällig ein. Was den Youngster mit der Goldmedaille in der Vitrine auszeichnet – und wie seine Chancen auf weitere Einsatzminuten stehen.











Lange brauchte Jarzinho Malanga wirklich nicht, um nach seiner Einwechslung eine erste Duftmarke abzugeben. Genau genommen 60 Sekunden. In der 81. Minute wurde der Youngster des VfB Stuttgart in der Champions League gegen Atalanta Bergamo beim Stand von 0:1 eingewechselt, um das Angriffsspiel zu beleben. Genau das tat er eine Zeigerumdrehung später, als er erst den Ball im Mittelfeld behauptete und nach außen weiterverteilte – dann sogleich nachsprintete und aus der Distanz abzog. Der Schuss landete am Außennetz, ein leichtes Raunen ging durch die Ränge.