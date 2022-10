So will der VfB gegen die Arminia spielen

12 Pokaltorhüter Fabian Bredlow darf gegen Bielefeld mal wieder ran. In unserer Bildergalerie erfahren Sie die voraussichtliche Startelf. Foto: Baumann

In der zweiten Runde des DFB-Pokals empfängt der VfB Zweitliga-Schlusslicht Arminia Bielefeld. Wir werfen einen Blick auf die mögliche Aufstellung.















Link kopiert

Durch Verletzungen und Sperren ist VfB-Coach Michael Wimmer in der zweiten Runde des DFB-Pokals (20.45 Uhr) gegen Arminia Bielefeld zu einigen Umbauten gezwungen. Dessen ungeachtet wird der Interimstrainer auch im Tor auf die bewährte Rotation setzen – und Pokaltorhüter Fabian Bredlow wieder einmal eine Chance geben. Stammkeeper Florian Müller wird Wimmer möglicherweise ohnehin nicht zur Verfügung stehen. Er musste das Training am Dienstag aufgrund von muskulären Problemen abbrechen. Sollte Müller ausfallen, würde für ihn Florian Schock (21) auf der Bank Platz nehmen.

Unsere Empfehlung für Sie Trainersuche beim VfB Stuttgart Michael Wimmer soll dem VfB länger erhalten bleiben Hinter dem VfB Stuttgart liegen erste Verhandlungen mit den beiden Trainerkandidaten Jess Thorup und Alfred Schreuder. Erste Übereinstimmungen wurden bereits erzielt.

Auch hinter dem Einsatz von Naouirou Ahamada steht am Mittwoch ein Fragezeichen. Der Mittelfeldspieler war beim 4:1-Sieg gegen den VfL Bochum umgeknickt und hat seither Probleme mit dem Sprunggelenk. Gegen den Tabellenletzten der zweiten Liga peilt der VfB die nächste Pokal-Runde an. Um die acht Viertelfinalplätze wird erst im neuen Kalenderjahr gespielt. Erstmals erstreckt sich das Achtelfinale gleich auf vier Spieltermine: 31. Januar/1. Februar und 7./8. Februar 2023. Die Auslosung dafür findet an diesem Sonntag um 19.15 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt.