Auch wenn der VfB gegen Bielefeld im Pokal gewinnen sollte: Interimstrainer Michael Wimmer wird den Profis dieses Mal keine Pizza ausgeben.

Für den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga hat der Interimstrainer des VfB Stuttgart Michael Wimmer eine Runde Pizza für die Mannschaft spendiert. Für das DFB-Pokalspiel am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) gegen Arminia Bielefeld hat der Coach allerdings keine Extramotivation geplant. „Ich kann nicht jedes Mal eine Belohnung ausgeben. Ins Achtelfinale einzuziehen, ist, glaube ich, Belohnung genug“, sagte Wimmer schmunzelnd.

Die Aktion nach dem 4:1 gegen den VfL Bochum am vergangenen Samstag sah Wimmer auch als wichtig für den Zusammenhalt im Team an. „Es gab tatsächlich Pizza, ich habe das versprochen“, berichtete er: „Mir war es wichtig, dass wir nach dem Spiel noch mal in der Gruppe eine halbe Stunde zusammen sind. Und mal über das Spiel quatschen und noch mal den Sieg genießen. Deswegen habe ich da wohl oder übel gerne eine Pizza bezahlt.“