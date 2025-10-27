VfB Stuttgart gegen 1. FSV Mainz 05: Sebastian Hoeneß, der Überzeugungstäter
13
Engagiert an der Seitenlinie: der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß Foto: Baumann/Volker Mueller

Der Trainer wechselt alle zehn Feldspieler und geht dadurch ins Risiko. Eine ungewöhnliche Maßnahme, für die es Mut braucht, meint unser Sportredakteuer Carlos Ubina.

Der VfB Stuttgart bleibt in der Erfolgsspur. Das 2:1 gegen den FSV Mainz 05 war der fünfte Bundesligasieg nacheinander – und saisonübergreifend der fünfte Heimsieg in Folge. Das spricht für die wieder gewonnene Stabilität und Heimstärke. Dabei ist der Trainer Sebastian Hoeneß die Begegnung mit den Rheinhessen nicht ohne Risiko angegangen. Nach dem 0:1 bei Fenerbahce Istanbul in der Europa League am vergangenen Donnerstag hat er die Rotationsmaschine angeworfen. Am Ende standen zehn personelle Wechsel.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.