VfB Stuttgart gegen 1. FSV Mainz 05: Sebastian Hoeneß, der Überzeugungstäter

13 Engagiert an der Seitenlinie: der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß Foto: Baumann/Volker Mueller

Der Trainer wechselt alle zehn Feldspieler und geht dadurch ins Risiko. Eine ungewöhnliche Maßnahme, für die es Mut braucht, meint unser Sportredakteuer Carlos Ubina.











Der VfB Stuttgart bleibt in der Erfolgsspur. Das 2:1 gegen den FSV Mainz 05 war der fünfte Bundesligasieg nacheinander – und saisonübergreifend der fünfte Heimsieg in Folge. Das spricht für die wieder gewonnene Stabilität und Heimstärke. Dabei ist der Trainer Sebastian Hoeneß die Begegnung mit den Rheinhessen nicht ohne Risiko angegangen. Nach dem 0:1 bei Fenerbahce Istanbul in der Europa League am vergangenen Donnerstag hat er die Rotationsmaschine angeworfen. Am Ende standen zehn personelle Wechsel.