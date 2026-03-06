VfB Stuttgart gegen 1. FSV Mainz 05: „Cleverle“ Undav – das sagen vier Ex-Torjäger über das VfB-Phänomen

1 Der VfB-Stürmer Deniz Undav überzeugt mit seiner Torquote und seiner persönlichen Art. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Der Stürmer hat 50 Pflichtspieltore für die Stuttgarter erzielt. Nun äußern sich Dieter Hoeneß, Kevin Kuranyi, Fredi Bobic und Cacau auch zu den WM-Aussichten des 29-Jährigen.











Der schöne Moment ist festgehalten worden. Auf einem Polaroidfoto. Frisch ausgedruckt nach dem 4:0-Sieg am vergangenen Sonntag gegen den VfL Wolfsburg. Der Anlass: 50 Tore. So viele Pflichtspieltreffer hat Deniz Undav bereits für den VfB Stuttgart erzielt – in nur 104 Einsätzen. Er trifft praktisch jedes zweite Spiel. Diese Erfolgsquote macht das Jubiläum außergewöhnlich, und der Club weiß die Leistung zu schätzen. Im Großen, da der noch bis 2027 laufende Vertrag des Stürmers verlängert werden soll, aber auch im Kleinen: Das gleich nach Abpfiff überreichte Bild mit entsprechender Aufschrift belegt die Anerkennung.

Eine pfiffige Idee des VfB war das. Sie hat Undav überrascht und gefreut. Strahlend zeigte der 29-Jährige hinterher das Foto, wenn er darauf angesprochen wurde. Und stolz dürfte ihn die Bilanz machen, die dahinter steckt. Der Offensivspieler ist mit 14 Treffern hinter Harry Kane (30 Tore) vom FC Bayern München der zweitbeste Torschütze der Fußball-Bundesliga. Schaut man über die Landesgrenzen hinaus, bleibt der Stuttgarter sogar mit Abstand der erfolgreichste deutsche Stürmer in einer internationalen Topliga in der laufenden Saison. Denn es kommen 18 Tore und elf Vorlagen in 33 Pflichtspielen zusammen.

Ohne die Mannschaft wäre Undav jedoch nichts. Sagt Undav auf der Internetseite des VfB zu seinen 50 Toren. Eine Zahl, die er trotz der vielen Stationen zuvor noch für keinen anderen Verein erzielt hat und die er mit der Partie am Samstag (15.30 Uhr) beim FSV Mainz 05 ausbauen will: „Ohne die Teamkollegen würde ich keinen einzigen Treffer erzielt haben. Wir haben auf und neben dem Platz eine tolle Mannschaft, ich bin froh, mit Toren etwas zurückgeben zu können.“

Undav macht dabei oft den Unterschied aus. Dabei ist er mit seiner Spielweise kaum zu fassen für die Verteidiger. Dennoch gibt es immer wieder Diskussionen über den Stuttgarter Publikumsliebling: Gehört Undav in die Nationalmannschaft oder nicht? Der Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den Angreifer zuletzt nicht mehr berücksichtigt. Doch die Stimmen mehren sich, die den seit Monaten formstarken VfB-Profi im WM-Kader für den Sommer sehen wollen.

Deniz Undav will wieder zurück in den Spielerkreis von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Hier äußern sich vier frühere Stuttgarter Stürmer zum Phänomen Undav. Sie stehen in der ewigen VfB-Torjägerliste (angeführt von Karl Allgöwer mit 167 Toren in 410 Spielen) noch vor Undav. Zwei von ihnen vielleicht nicht mehr lange. Doch Dieter Hoeneß, der Vater von VfB-Trainer Sebastian Hoeneß, und Kevin Kuranyi (beide sind als Berater tätig) gehen gelassen mit ihrer Position im weiß-roten Ranking um. Ebenso Fredi Bobic und Cacau. Der Sportchef von Legia Warschau sowie der VfB-Botschafter liegen noch deutlich vor Undav.

Dieter Hoeneß (73 Jahre alt, 57 Tore in 117 Einsätzen für den VfB/Platz 20) „Deniz ist ein außergewöhnlicher Stürmertyp. Er verbindet Torgefährlichkeit mit Raffinesse. Ich sehe ihn deshalb am liebsten als Neuneinhalber auf dem Platz. Diese Rolle ist ihm auf den Leib geschneidert. Um einen klassischen Mittelstürmer herum, ist er der Mann, der stark im Kombinationsspiel ist und fast aus dem Nichts Tore schießen oder vorbereiten kann. Mit Blick auf die WM wäre es gut, einen Spieler mit diesen Qualitäten im Kader zu haben.“

Kevin Kuranyi (44 Jahre alt, 57 Tore in 132 Einsätzen für den VfB/Rang 21) „Ich finde Deniz unglaublich gut. Er hat eine super Qualität, einen guten Abschluss, ein gutes Auge, eine tolle Ball-An- und -Mitnahme. Er ist für mich einfach ganz klar der beste deutsche Stürmer. Punkt. Er muss mit zur WM. Es führt einfach kein Weg an ihm vorbei. Wegen seiner Qualitäten, wegen seiner Torquote, aber auch, weil er ein Typ ist – frisch, ehrlich und geradeaus. Das gefällt mir. Er sagt immer offen seine Meinung, und solche Jungs gibt es selten. Ich glaube, dass Julian Nagelsmann das auch sieht und ihn mitnimmt.“

Fredi Bobic (54 Jahre alt, 86 Tore in 182 Einsätzen für den VfB/Rang elf) „Deniz ist ein Straßenfußballer, wie man ihn kaum noch sieht. Er spielt mit Instinkt und macht auf dem Platz Sachen, mit denen keiner rechnet. Ich sehe ihn gerne im Zusammenspiel mit Ermedin Demirovic, weil da die Positionen vorne klar besetzt sind: Ermedin ist der klassische Strafraumstürmer mit schnellem Abschluss; Deniz ist der spielintelligente Angreifer drum herum, der ebenfalls torgefährlich ist. Deniz ist insgesamt ein Cleverle auf dem Rasen. So ein Spielertyp würde auch dem WM-Kader guttun, da er jederzeit überraschende Elemente in das Spiel einbringen kann. Mit seiner authentischen Art ist er im Team zudem ein Gewinn.“

Cacau (44 Jahre alt, 109 Tore in 346 Einsätzen für den VfB/Rang sieben) „Deniz ist ein unkonventioneller Stürmer, der jede Woche zeigt, was er kann. Er macht Tore, spielt aber auch gute Pässe, mit denen er gefährliche Situationen einleitet. Dazu führt er seine Zweikämpfe sehr clever: Schon bevor es zum eigentlichen Duell um den Ball kommt, versucht er, seinen Gegner zu destabilisieren. Darüber hinaus hat er Spaß und verbreitet Freude – alles zusammen macht ihn zu einem sehr wichtigen Spieler für den VfB. Zumal er einer ist, mit dem sich die Fans identifizieren können. Einen solchen Spieler hatte der Verein lange Zeit nicht. Ob er mit zur WM sollte? Diese Frage stellt sich für mich überhaupt nicht. Denn Deniz bringt Dinge mit, die kein anderer deutscher Stürmer mitbringt. Er spielt in der nationalen Liga oben mit, er spielt in der Europa League international und er hat eine Top-Quote. Da muss man lange suchen, um einen anderen deutschen Stürmer zu finden, auf den das alles zutrifft. An ihn kommt keiner ran.“