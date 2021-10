15 Die Cannstatter Kurve bekommt ein Sonderlob von Sportchef Sven Mislintat. Foto: Baumann/Rahn

Der Last-Minute-Punktgewinn des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Union Berlin bewegt nicht nur die Fans, sondern auch die Spieler und Verantwortlichen. Ein Überblick.















Stuttgart - Manchmal ist es schon verrückt mit diesem Fußballsport. Es gibt Spiele, da reichen Sekunden, um sie in der Wahrnehmung komplett anders da stehen zu lassen. So geschehen gestern in Stuttgart, als der VfB durch den Last-Minute-Ausgleich von Wahid Faghir plötzlich der gefühlte Sieger war – obwohl er 92 Minuten lang ein höchst durchschnittliches Spiel abgeliefert hat.

Nichtsdestotrotz dürfen sich der VfB,seine Verantwortlichen und die Spieler selbstverständlich zu recht freuen darüber, dass die Mentalität in der Mannschaft stimmt, man einen Punkt mitnehmen konnte und somit seit vier Spielen ungeschlagen ist. Das alles spielt in der Übersicht der Instagram-Posts des Teams eine Rolle. Und dann war da ja auch noch die Cannstatter Kurve...

Das ein Spiel eben so lange geht, bis der Schiedsrichter abpfeift, ist auch bei Borna Sosa Thema

„Wir geben nie auf!“, jubiliert daher auch Philipp Förster.

Tanguy Coulibaly war als erster bei Wahid Faghir zum gratulieren...

Fabian Bredlow blickt bereits nach vorn.

Nikolas Nartey denkt offenbar auch schon an Mittwochabend.

Hamadi Al Ghaddioui bringt´s nüchtern auf den Punkt.

Auch Dinos Mavropanos meldet sich zu Wort.

„Nicht mein bestes Spiel, aber über das Tor bin ich sehr glücklich“, schreibt Wahid Faghir.

Sportchef Sven Mislintat meldete sich ebenfalls zu Wort und findet wie so oft klare Worte ... und zwar für das Team und die Cannstatter Kurve.

