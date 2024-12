VfB Stuttgart gegen 1. FC Union Berlin: Mit dieser Elf will der VfB vorwärts kommen

12 Für den VfB Stuttgart steht ein Flutlichtspiel an – und der Trainer Sebastian Hoeneß schaut auf die Ausgangssituation. Foto: Baumann/Volker Müller

Der VfB erwartet einen unangenehmen Gegner. Doch die Ausgangslage erachtet der Trainer als eine große Chance. Welchen Spielern wird der Trainer nun gegen die Eisernen aus Köpenick vertrauen?











Sebastian Hoeneß sieht für seine Mannschaft eine große Chance. Ähnlich wie es vor vier Wochen gegen Eintracht Frankfurt war. Denn mit einem Sieg an diesem Freitag (20.30 Uhr) gegen den 1. FC Union Berlin kann der VfB Stuttgart seine Ausgangslage in der Fußball-Bundesliga noch vor Weihnachten weiter verbessern – um im neuen Jahr die Europapokalränge in das Visier zu nehmen. „Die Haltung gegen Frankfurt war top. Diese Bereitschaft, wieder ans absolute Limit zu gehen, benötigen wir gegen die Berliner erneut – und eine höhere Effizienz“, sagt der Trainer.

Gegen die Frankfurter ging die Begegnung in der MHP-Arena mit 2:3 verloren. Diesmal soll es anders laufen. Trotz der vielleicht müden Beine nach mehreren Spielen in wenigen Tagen. „Ich hoffe, dass das Flutlichtgefühl die verkürzte Regenerationszeit kompensiert“, sagt Hoeneß nach dem 3:0 im DFB-Pokal beim SSV Jahn Regensburg am vergangenen Dienstag. Gegenüber der Partie beim Zweitliga-Schlusslicht wird sich die VfB-Startelf gegen die Eisernen sicher verändern. Verzichten muss der Trainer aber weiterhin auf Jamie Leweling, Deniz Undav, El Bilal Touré, Ameen Al-Dakhil, Dan-Axel Zagadou und Luca Raimund.