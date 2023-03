1 Rani Khedira (re.) vom 1. FC Union Berlin im Duell mit VfB-Mittelfeldspieler Atakan Karazor. Foto: imago/Wolfgang Frank

Er wurde beim VfB Stuttgart Profi, nun peilt Rani Khedira mit dem 1. FC Union Berlin sogar die Champions League an. Der 29-Jährige spricht über die Berliner Qualitäten, die Lage beim VfB Stuttgart und Gespräche mit seinem Bruder Sami.















Link kopiert

Vor nicht mal vier Jahren trafen sich der VfB Stuttgart und der 1. FC Union Berlin in der Relegation. Seitdem hat sich viel getan – nicht gerade zugunsten des VfB. An diesem Samstag (15.30 Uhr) trifft der Tabellendritte aus der Hauptstadt auf den Letzten aus Stuttgart. Was Union so stark macht? „Wir werden jeden Tag an unser Limit getrieben“, sagt Rani Khedira, der nach wie vor eine besondere Verbindung zum VfB hat.