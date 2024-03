VfB Stuttgart gegen 1. FC Union Berlin: Das Ende des eisernen Traumas

24 Die VfB-Fans feierten den Sieg gegen Union. Foto: AFP/THOMAS KIENZLE

Der VfB Stuttgart hat sich erneut gegen den 1. FC Union Berlin durchgesetzt und nun endgültig sein eisernes Trauma besiegt, dass den Club und insbesondere seine Fans lange beschäftigte, meint Philipp Maisel.











Was haben sie nicht alle gelitten. Die Verantwortlichen. Die Spieler. Der Staff. Und ganz besonders die Fans. Seit diesen tragischen Tagen im Mai 2019. Als es der VfB tatsächlich hinbekam, aus der ersten Liga abzusteigen, ohne in der Relegation ein Spiel verloren zu haben. Ein 0:0 an der Alten Försterei besiegelte den Gang in Liga zwei. Die Abseitsstellung von Nico Gonzalez, der dadurch eine 1:0-Führung durch einen Traumfreistoß von Dennis Aogo zunichtemachte, sie beschäftigte wohl viele lange und verschaffte so manchen schlaflose Nächte. Oder, noch schlimmer, Albträume.