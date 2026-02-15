VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln: Spitzenmannschaft VfB? Immer mehr spricht dafür

Spitzenmannschaft VfB? Immer mehr spricht dafür

16 Völlig losgelöst: der VfB-Doppeltorschütze Ermedin Demirovic Foto: Baumann/Volker Mueller

Dank der Tore von Ermedin Demirovic gewinnt die Hoeneß-Elf das achte Heimspiel in dieser Saison. Doch nicht nur in diesem Punkt überzeugt der Pokalsieger.











Es gab nicht viel zu verteidigen. Sagt Lukas Kwasniok und bestätigt Sebastian Hoeneß. Das zweite Tor des VfB Stuttgart war schlichtweg zu gut herausgespielt. Wie der Ball per Hacke von Bilal El Khannouss auf außen zu Ramon Hendriks kam. Wie der Linksverteidiger die Kugel scharf nach innen flankte. Wie Ermdedin Demirovic im Strafraum energisch auf den vorderen Pfosten durchlief. Wie der Mittelstürmer das Zuspiel direkt aus der Luft verwertete.