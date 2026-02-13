Mit Kostüm ins Stadion: Diese Regeln gelten beim VfB-Heimspiel

1 Einige Stadionbesucher werden am Samstag das VfB-Spiel gegen den 1. FC Köln verkleidet verfolgen. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

Fasching und Fußball: Beim Heimspiel gegen die Rheinländer dürfen VfB-Fans kostümiert in die MHP-Arena – allerdings mit klaren Regeln.











Manch ein Fußballfan dürfte am Samstag zunächst einen Faschingsumzug besuchen – und am Abend das Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln (18.30 Uhr/Liveticker). Wer ohne großes Umziehen zur Partie gehen möchte, darf sein Kostüm grundsätzlich tragen. Allerdings hat der VfB dafür klare Regeln formuliert.

Zwar ist der Zutritt zum Stadion in Verkleidung erlaubt, Bestandteile des Kostüms, die der Vermummung dienen, sind jedoch untersagt. Entsprechend sind auch Gesichtsmasken verboten. Schminke ist erlaubt, sofern das Gesicht erkennbar bleibt.

Restkarten erhältlich

Der Einlass in die MHP-Arena beginnt um 16.30 Uhr. Das Spiel ist noch nicht ausverkauft. Nach Angaben des VfB sind noch Restkarten im freien Verkauf erhältlich.

Einschränkungen gibt es bei der Anreise: Wer normalerweise zwischen den S-Bahn-Stationen Stuttgart-Vaihingen und Böblingen mit der S1 fährt, muss am Wochenende aufgrund von Bauarbeiten auf den Bus der Linie S1E ausweichen.