VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln: Hart erkämpfter Sieg – Sebastian Hoeneß mit Lob und Kritik

16 Sebastian Hoeneß und der VfB haben gegen den 1. FC Köln einen wichtigen Sieg eingefahren. Foto: Baumann

Die Stuttgarter tun sich gegen die Kölner lange schwer und holen spät drei Punkte. Der Trainer moniert einiges in der zweiten Hälfte, klopft der Mannschaft aber auch auf die Schulter.











Link kopiert

Am Ende war es ein aus den vergangenen Jahren gewohntes Bild, wenn der VfB Stuttgart auf den 1. FC Köln trifft. Die Mannschaft mit dem roten Brustring jubelte, seit sieben Partien ist man nun schon ungeschlagen gegen Rheinländer. Aber: Bis der 3:1-Erfolg am Samstagabend in der heimischen Arena feststand, war einiges an Arbeit und Zittern nötig. Und zwei ganz späte Tore.