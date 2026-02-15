VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln: Der VfB zeigt Charakter

16 Erfolgreiche VfB-Stürmer: der Doppeltorschütze Ermedin Demirovic (Mitte) nimmt Deniz Undav, der auch getroffen hat, in die Arme. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß spielt nicht immer wie eine Spitzenelf. Doch sie hält diesmal dem doppelten Druck stand, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.











Der Druck ist gestiegen. Erst vor dem Spiel, weil die Konkurrenten des VfB Stuttgart um einen Champions-League-Platz ihre Partien in der Fußball-Bundesliga gewannen. Die Dortmunder, Hoffenheimer und Leverkusener siegten jeweils, ehe der Pokalsieger am Samstagabend loslegte. Danach im Spiel, weil die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß gegen den 1. FC Köln eine Führung zu verspielen drohte. Am Ende stand jedoch ein 3:1-Heimsieg.