VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln: Der VfB zeigt Charakter
16
Erfolgreiche VfB-Stürmer: der Doppeltorschütze Ermedin Demirovic (Mitte) nimmt Deniz Undav, der auch getroffen hat, in die Arme. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß spielt nicht immer wie eine Spitzenelf. Doch sie hält diesmal dem doppelten Druck stand, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.

Der Druck ist gestiegen. Erst vor dem Spiel, weil die Konkurrenten des VfB Stuttgart um einen Champions-League-Platz ihre Partien in der Fußball-Bundesliga gewannen. Die Dortmunder, Hoffenheimer und Leverkusener siegten jeweils, ehe der Pokalsieger am Samstagabend loslegte. Danach im Spiel, weil die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß gegen den 1. FC Köln eine Führung zu verspielen drohte. Am Ende stand jedoch ein 3:1-Heimsieg.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.