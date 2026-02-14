VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln: Betretungsverbote – Kölner Szene nicht beim Spiel in Stuttgart

1 Viele Kölner Fans reisen wieder zurück (Symbolbild). Foto: IMAGO/osnapix

Der Fußballnachmittag von Stuttgart hat seine erste weitreichende Nachricht schon mehrere Stunden vor Anpfiff erfahren. Denn die Unterstützung der Kölner wird deutlich spärlicher ausfallen als geplant.

Grund hierfür ist ein Betretungsverbot für Hessen, ausgesprochen für die Besatzung für ein knappes Dutzend Busse mit Kölner Fans, die der organisierten Szene zuzuordnen sind. Nach Informationen unserer Redaktion waren auch Busse mit befreundeten Dortmunder Fans im Konvoi auf der Durchreise dabei.

Weniger Anhänger als geplant im Stadion

Der Konvoi wurde an der Raststätte Siegburg auf der A3 von der Polizei festgehalten. Im Verlauf sollen die Betretungsverbote ausgesprochen worden sein, woraufhin sich der Konvoi zur Umkehr entschloss und mittlerweile bereits wieder in Köln angekommen ist.

Für das Spiel in Stuttgart bedeutet das, dass deutlich weniger Anhänger als geplant im Stadion sein werden, der Auswärtsblock dürfte recht leer sein.