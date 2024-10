VfB Stuttgart gegen 1. FC Kaiserslautern: Diese Elf will Sebastian Hoeneß ins Rennen schicken

12 Durfte bislang nur in Testspielen ran, gegen Kaiserslautern folgt sein Pflichtspieldebüt in dieser Saison: Fabian Bredlow Foto: Baumann

Die Aufstellung vor dem Pokalduell mit dem 1. FC Kaiserslautern verspricht Überraschungen. Wir werfen einen Blick auf die mögliche Startelf.











Entgegen sonstiger Gewohnheiten ließ sich Sebastian Hoeneß dieses Mal kaum in die Karten blicken. Die Aufstellung für die Zweitrunden-Partie im DFB-Pokal gegen den 1. FC Kaiserslautern (20.45 Uhr) bleibt Geheimsache.

Eine Ausnahme machte Hoeneß aber doch: Er kündigte an, Alexander Nübel im Tor durch Fabian Bredlow zu ersetzen. „Er trainiert gut und ist immer da, wenn er gebraucht wird“, betonte der Stuttgarter Trainer. Dass er die Partie bekomme, sei aber kein Bonus oder Geschenk, sondern in Bredlows Leistungen begründet: „Wir machen das nur, weil wir überzeugt sind“, so Hoeneß.

Nübel wird also eine Pause bekommen. Und sicher auch der eine oder andere Feldspieler. Angesichts der vielen englischen Wochen mit Bundesliga und Champions League eine erwartbare Vorgehensweise, die Hoeneß schon länger angekündigt hatte. Zu einer Umstellung sieht sich der Coach in der Defensive gezwungen. Dort hat sich Jeff Chabot eine kleinere Muskelverletzung zugezogen. Er wird passen müssen und frühestens in einer Woche in der Champions League gegen Atalanta Bergamo wieder zur Verfügung stehen.