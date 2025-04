VfB Stuttgart gegen 1. FC Heidenheim: So dürfte Sebastian Hoeneß spielen lassen

12 Hat im Sturm die Qual der Wahl: VfB-Trainer Sebastian Hoeneß. Foto: IMAGO/Matthias Koch

Gegen den 1. FC Heidenheim peilt der VfB nach fünf Heimniederlagen in Serie an diesem Freitag (20.30 Uhr) einen Dreier an. Wir haben die voraussichtliche Aufstellung der Stuttgarter gegen die Mannen von der Ostalb.











Mit zuletzt fünf Heimniederlagen in Serie in der Bundesliga hat der VfB einen Vereins-Negativrekord aufgestellt. „Das wollen wir natürlich wieder in die richtige Richtung drehen“, sagt der Stuttgarter Trainer Sebastian Hoeneß vor der Partie in der MHP-Arena an diesem Freitagabend (20.30 Uhr) gegen den Nachbarn 1. FC Heidenheim – auch wenn sein Team zwischendurch zweimal im DFB-Pokal vor eigenem Publikum gegen Augsburg und Leipzig gewonnen hat.

Während der VfB seinen Negativlauf im Neckarpark in der Liga stoppen will, geht es für den 1. FCH mit Trainer-Dauerbrenner Frank Schmidt laut Hoeneß „um die Existenz“. Tatsächlich gilt es für die Ostälbler vier Spieltage vor Saisonschluss, den aktuellen Relegationsplatz 16 im Keller-Dreikampf mit Bochum und Kiel zu verteidigen.

Verzichten muss der VfB auf Enzo Millot mit muskulären Problemen im oberen Gesäßbereich. Der Franzose wird zwei Wochen ausfallen. Wieder einsatzbereit ist derweil Jamie Leweling, während Josha Vagnoman und Justin Diehl erst in der nächsten Woche beim Spiel auf St. Pauli zurück im Kader erwartet werden.

Im Sturm bieten sich Nick Woltemade, Deniz Undav und Ermedin Demirovic für lediglich zwei Plätze an. Wer wird also spielen? Als Elfter will der VfB in der Tabelle Boden gut machen, die internationalen Plätze sind sechs Punkte entfernt.

Wir haben die voraussichtliche Aufstellung des VfB gegen den 1. FC Heidenheim in unserer Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken!