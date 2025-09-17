„Zusammen voran“ statt „Furchtlos und treu“
1
Der VfB hat seinen Markenauftritt komplette neu gedacht und gestaltet – dabei wurde ein Spagat zwischen Tradition und Moderne geschafft und auch die Fans wurden miteinbezogen. Foto: VfB Stuttgart, Pressefoto Baumann

Beim VfB Stuttgart hat sich hinter den Kulissen zuletzt einiges getan. Nun machen die Schwaben ihren neuen Markenauftritt öffentlich – und das soll erst der Anfang gewesen sein.

Wer in den letzten Jahren an den VfB Stuttgart dachte beziehungsweise sich Gedanken darüber machte, wofür der amtierende DFB-Pokalsieger eigentlich steht, der hatte eine gewisse Auswahl. Seit Anfang des Jahrtausends gefiel man sich als „jung und wild“, die Nachwuchsabteilung und die Profisparte gaben sich eine einheitliche Spielphilosophie („mutig, spielstark, mit Ball dominant“), dazu gab es seit 2022 ein Positionspapier („dafür steht der VfB“), und auch das durch den äußerst schwierigen historischen Kontext konnotierte „furchtlos und treu“ war präsenter, als es wohl so manchem in- und außerhalb des Clubs genehm war.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.