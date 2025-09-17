„Zusammen voran“ statt „Furchtlos und treu“

Philipp Maisel 16.09.2025 - 16:00 Uhr , aktualisiert am 17.09.2025 - 12:11 Uhr

Der VfB erfindet sich neu – das steckt dahinter

1 Der VfB hat seinen Markenauftritt komplette neu gedacht und gestaltet – dabei wurde ein Spagat zwischen Tradition und Moderne geschafft und auch die Fans wurden miteinbezogen. Foto: VfB Stuttgart, Pressefoto Baumann

Beim VfB Stuttgart hat sich hinter den Kulissen zuletzt einiges getan. Nun machen die Schwaben ihren neuen Markenauftritt öffentlich – und das soll erst der Anfang gewesen sein.











Link kopiert

Wer in den letzten Jahren an den VfB Stuttgart dachte beziehungsweise sich Gedanken darüber machte, wofür der amtierende DFB-Pokalsieger eigentlich steht, der hatte eine gewisse Auswahl. Seit Anfang des Jahrtausends gefiel man sich als „jung und wild“, die Nachwuchsabteilung und die Profisparte gaben sich eine einheitliche Spielphilosophie („mutig, spielstark, mit Ball dominant“), dazu gab es seit 2022 ein Positionspapier („dafür steht der VfB“), und auch das durch den äußerst schwierigen historischen Kontext konnotierte „furchtlos und treu“ war präsenter, als es wohl so manchem in- und außerhalb des Clubs genehm war.