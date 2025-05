VfB Stuttgart: Fünf frühere VfB-Profis in Italien – mit Höhen und Tiefen

6 Stehen für die Topclubs Italiens auf dem Feld: Nicolas Gonzalez (links) und Benjamin Pavard. Foto: imago/Nicolo Campo

Benjamin Pavard steht mit Inter Mailand im Finale der Königsklasse – und ist längst nicht der einzige Ex-VfB-Profi, der in Italien sein Geld verdient. Manche sind wichtige Eckpfeiler bei ihren Teams, andere haben einen schweren Stand.











Am Mittwoch Abend gelang Inter Mailand in einem mitreißenden Halbfinal-Rückspiel gegen den FC Barcelona (4:3 n.V.) der Einzug in das Finale der Champions League. Mitten in den Feierlichkeiten: ein gewisser Benjamin Pavard. Der ehemalige Stuttgarter verfolgte das Spiel verletzungsbedingt abseits des Platzes. Neben Inter Mailand ist auch die AC Florenz noch auf europäischer Ebene vertreten. Zum Vergleich: Keine der acht teilnehmenden Bundesliga-Mannschaften erreichte in dieser Saison das Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs. Sportlich gesehen ist die Serie A für viele auf Augenhöhe mit der ersten deutschen Liga.

Auch für die Spieler selbst Italien ein attraktives Transferziel. Bereits in der Vergangenheit versuchten ehemalige Spieler des VfB Stuttgart ihr Glück in Italien. Hansi Müller und Jürgen Klinsmann sind nur zwei der Namen, die den Weg aus dem Schwabenland in sonnige Gefilde bestritten. In unserer Bildergalerie finden Sie fünf aktive Fußballprofis der Serie A mit VfB-Vergangenheit – manche von ihnen spielen sogar um die großen Titel mit. Viel Spaß beim Durchklicken!