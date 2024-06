VfB Stuttgart Frauen: VfB-Frauen – als das Double sicher ist, fällt der Druck ab

6 Da ist das Ding: Jana Beuschlein mit der Meisterschale – das Team der VfB-Frauen ist nach dem Pokalsieg nun auch Oberligameister. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Frauenmannschaft des VfB Stuttgart hat noch einmal hart arbeiten müssen – dann war nach dem Auswärtsspiel beim SC Sand II das Double perfekt. Und bei den Feierlichkeiten wurde klar, wie groß der Druck gewesen war.











Erst hatte er eine Sektflasche in der Hand, dann eine Pyro-Fackel – doch das alles war nur Beiwerk. Denn das Wichtigste für Heiko Gerber war an diesem Nachmittag in Sand, dass sein Team endlich das heiß Ersehnte in Empfang nehmen konnte. Die Trophäe für den Meistertitel in der Oberliga Baden-Württemberg – der gleichbedeutend ist mit dem Aufstieg in die Regionalliga.