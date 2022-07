1 Vereinsmanagerin Lisa Lang und VfB-Präsident Claus Vogt wollen mit der Mannschaft schnell wieder zurück in die Regionalliga. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Die Frauen des VfB Stuttgart legen wieder los. An diesem Mittwoch startet die Vorbereitung auf die Saison und damit auch der Angriff auf den Wiederaufstieg in die Regionalliga.















Der bittere Abstieg in die Oberliga liegt nur wenige Wochen zurück – und schon legen die Frauen des VfB Stuttgart wieder los. Nachdem die Kickerinnen in der letzten Saison noch vollends unter der Flagge des VfB Obertürkheim unterwegs waren, wird sich dies nun ändern. Was man auch sehen wird. Denn die Mannschaft wird ab sofort in den durch den roten Brustring geprägten Trikots des VfB Stuttgart auflaufen. Genau genommen sind es sogar drei Mannschaften.

Die Frauen I (Oberliga BW), Frauen II (Landesliga, Staffel 1) und die B-Juniorinnen (Verbandsstaffel Nord) des VfB Obertürkheim werden nun als „VfB Stuttgart Frauen“ firmieren. Der Trainingsstart der ersten Mannschaft ist für diesen Mittwoch angesetzt, auf dem Gelände des VfB Obertürkheim an der Hafenbahnstraße. Dann erstmals öffentlich sichtbar im neuen Dress. Dort finden auch nahezu alle Spiele der Damen statt, lediglich punktuell will man auf das Gelände des VfB Stuttgart an der Mercedesstraße ausweichen.

Wieder um Punkte geht es für die erste Mannschaft ab dem 4. September – mit dem klaren Ziel Wiederaufstieg. Die Zweitvertretung und die B-Juniorinnen steigen ab dem 18. September in den Punktspielbetrieb ein. Für die erste Mannschaft stehen auch bereits einige Termine des Sommerfahrplans fest. Der Überblick.

Sommerfahrplan der VfB Stuttgart Frauen

6. Juli: Trainingsauftakt

8. – 10. Juli: Trainingslager in Elfershausen

10. Juli: Testspiel gegen Würzburger Kickers (17 Uhr, Hardheim)

16. Juli: Testspiel gegen TSG Hoffenheim (13 Uhr, St. Leon Rot)

22. Juli: Testspiel gegen SC Freiburg (18.30 Uhr, VfB-Clubgelände)

30. Juli: Einlagespiel gegen den SV Alberweiler (15 Uhr, Pflummern)

31. Juli: Einlagespiel gegen den SV Alberweiler (15 Uhr, Pflummern)

7. August: Testspiel gegen FFC Wacker München (15 Uhr, Kirchheim am Ries)

14. August: Testspiel gegen TSV Schwaben Augsburg (15 Uhr, Obertürkheim)