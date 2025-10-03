VfB Stuttgart gegen Heidenheim: Fokus auf das letzte Drittel – was am Sonntag besser laufen soll
15
Auch Chris Führich konnte dem Spiel in Basel nach seiner Einwechslung keine Wende mehr geben. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der VfB richtet nach der Niederlage in Basel den Blick nach vorne. In welchen Bereichen Trainer und Spieler gegen den FCH ansetzen wollen.

Das Geläuf im Sankt-Jakob-Park hat den Belastungstest bestanden. Blitzblank kam der Rasen nach der Partie des VfB Stuttgart beim FC Basel daher, der in den 90 Minuten zuvor ja sehr ungleichmäßig beansprucht worden war. Vor allem nach der Halbzeit: Nahezu ständig rannten oder grätschten sämtliche 20 Feldspieler rund um den Strafraum des Schweizer Meisters, der die Stuttgarter Angriffe erfolgreich abwehrte – wozu allerdings auch der VfB seinen Teil beitrug. „Im letzten Drittel“, monierte Trainer Sebastian Hoeneß, habe man nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Kaum ein Begriff fiel nach der 0:2-Niederlage in der Europa League häufiger in den Katakomben der Arena – und beim Blick auf besagtes letztes Spielfeld-Drittel zeigten sich ja auch zweifelsohne die zentralen Baustellen und Ansatzpunkte aus Stuttgarter Sicht gleichermaßen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.