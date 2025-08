VfB Stuttgart: Finn Jeltsch über die Frisuren-Wette, Vorbilder – und seinen großen Traum

1 Gespräch im Mannschaftshotel am Tegernsee: Finn Jeltsch gibt ausführliche Einblicke. Foto: Baumann

Finn Jeltsch ist beim VfB Stuttgart in kürzester Zeit zur festen Größe in der Innenverteidigung geworden und hat sich bis in den Fokus des Bundestrainers gespielt. Im Mannschaftshotel im Trainingslager spricht der 19-Jährige über sein erstes halbes Jahr in der Bundesliga, Karriereträume und Vorbilder – und die Zusammenarbeit mit Weltmeister Miroslav Klose.