VfB Stuttgart Feyenoord Rotterdam: VfB-Fans zeigen Freundschafts-Choreo mit Cesena

Die Choreo der VfB-Fans.

Vor dem Europa-League-Spiel gegen Feyenoord Rotterdam zeigen die VfB-Fans in der Cannstatter Kurve eine Choreografie.











Europa-League-Spieltage sind Festtage. Und Festtagen gebührt ein spezieller Rahmen. Neben einem ausverkauften Haus bedeutet das meist auch Choreografien der VfB-Fans. Da machte die Partie gegen Feyenoord Rotterdam keine Ausnahme.

Noch vor Anpfiff der Partie gegen 21 Uhr am Donnerstagabend wurde im Unterrang der Cannstatter Kurve eine Choreo gezeigt. Sie war wie eigentlich üblich in den Vereinsfarben Weiß und Rot gehalten, dazu gesellte sich ein schwarzer Bereich. Das Motto war die Freundschaft zwischen Cesena und Stuttgart. „Fratelli da 15 Anni“ – „Brüder seit 15 Jahren“ war auf einer großen Blockfahne zu lesen. Urheber war das Commando Cannstatt.

Unterstützt wurden die Stuttgarter Anhänger – wie sollte es auch anders sein – von ihren Freunden aus Cesena. Auch die Szene E aus Reutlingen war optisch präsent.