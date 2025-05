VfB Stuttgart: Feierbiest Jamie Leweling macht eine klare Ansage

40 Euphorischer Blick in die Zukunft: VfB-Flügelspieler Jamie Leweling steht der Sinn nach einer erfolgreichen Saison in der Europa League. Foto: IMAGO/Michael Weber

Wenn ein Titel wie der DFB-Pokal erst einmal gewonnen ist, sind in einer Fußball-Mannschaft plötzlich Qualitäten gefragt, die im normalen Fußballer-Alltag eher kümmerlich behandelt werden. In welchem Akteur steckt also abseits von Torjägerqualitäten, Zweikampfhärte und Passquote ein echtes Feierbiest, wie der ehemalige Bayern-Trainer Louis van Gaal einmal jene Qualitäten nannte, die nach Erfolgen erst im Rausch der Gefühle so richtig zum Tragen kommen?

Um es vorweg zu nehmen: Ein echtes Party-Ungeheuer ist an dem VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß nicht verloren gegangen. Denn Stuttgarts oberster Fußball-Lehrer ist ein eher stiller Genießer. Andere sind da in puncto guter Laune schon etwas weiter. Der VfB-Innenverteidiger Jeff Chabot zum Beispiel. „Beim Party machen ist er die klare Nummer eins“, sagt sein Freund und Mitspieler Ermedin Demirovic.

Entertainer-Qualitäten von Leweling

Als es nach einer langen Jubelnacht und wenig Schlaf in Berlin und dem folgenden Rathaus-Empfang in Stuttgart samt Autokorso durch die Innenstadt endlich vor die Massen am Schlossplatz ging, da bewies ein VfB-Spieler auf der Showbühne plötzlich echte Entertainer-Qualitäten, den man zuvor nicht unbedingt auf dem Zettel gehabt hatte: Jamie Leweling.

Zwar hatte der Rechtsaußen anders als zuvor in der Liga im Endspiel von Berlin gegen Arminia Bielefeld gar nicht gespielt, dennoch war der 24-Jährige auf dem Schlossplatz bester Laune, stimmte unter dem Jubel der Massen gleich mal den Klassiker „Stuttgart international!“ an. Keine Frage: Jamie Leweling hatte die Menge sofort im Griff, ehe er mit Blick auf die neue Saison, in welcher der VfB nach dem Pokalsieg für die Europa League qualifiziert ist, einen kühnen Blick in die Zukunft wagte.

Völlig losgelöst

„Seid doch mal ruhig! Habt Ihr das Europa-League-Finale gesehen? Tottenham 17. Platz in der Premier League. Das heißt, wir können den Scheiß Europapokal gewinnen“, brüllte der Flügelspieler völlig losgelöst ins Mikrofon – angesichts der Tatsache, dass die Londoner im Finale von Bilbao ja Manchester United mit 1:0 besiegt hatten.

Bei so viel Euphorie von Partytiger Leweling lagen sich auch die Kollegen um Stürmer Deniz Undav im Hintergrund jubelnd und lachend in den Armen. Ein bisschen Spaß muss sein. Am 29. August ertönt dann auf dem Weg bis ins Finale von Istanbul mit der Auslosung der Europa-League-Ligaphase für den VfB erneut der Startschuss zu einer internationalen Saison.

Beim Tanz auf drei Hochzeiten wird Stimmungskanone Jamie Leweling dann wieder fußballerische Akzente setzen.