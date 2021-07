1 In der Champions League traf Cacau 2009 gegen Barcelona zum 1:0 – Endstand 1:1. Foto: imago/Jan Huebner

Die Fans des VfB Stuttgart dürfen sich freuen: Am 31. Juli gastiert der FC Barcelona zu einem Testspiel in der Mercedes-Benz-Arena. Die Katalanen kommen mit allen Stars – bis auf wenige Ausnahmen.

Stuttgart - Nun ist es amtlich: Dem VfB Stuttgart und seinen Fans steht in der Vorbereitung auf die neue Saison ein ganz besonderes Highlight bevor – ein Testspiel gegen den FC Barcelona. Was sich bereits angedeutet hatte, wurde von den Spaniern am Donnerstag endgültig bestätigt. Am 31. Juli (18 Uhr) gastiert der fünfmalige Champions-League-Sieger in der Mercedes-Benz-Arena.

Das Starensemble von Cheftrainer Ronald Koeman, so teilte der VfB mit, werde „bis auf ganz wenige Ausnahmen“ mit dem kompletten Mannschaftskader in Stuttgart antreten. Zu diesen Ausnahmen dürfte Superstar Lionel Messi gehören, der zuletzt das argentinische Nationalteam zum Copa-América-Titel geführt hat und bei Barça vor der Vertragsverlängerung steht. Für die Katalanen ist das Gastspiel in Stuttgart Teil eines Trainingslagers in Donaueschingen.

Für die Partie sollen gemäß der aktuellen Corona-Verordnung 25 000 Eintrittskarten verkauft werden. Der Vorverkauf für Dauerkartenbesitzer und VfB-Mitglieder startet am Dienstag, 20. Juli (10 Uhr), der freie Verkauf einen Tag später. Die Tickets können ausschließlich im VfB-Onlineshop erworben werden. Das Spiel wird zudem live von Servus TV Deutschland übertragen.