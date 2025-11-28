VfB Stuttgart Fans: So lief der schwarze Abend von Deventer

1 Die Vorkommnisse von Deventer beschäftigen auch am Tag danach. Foto: IMAGO/DeFodi Images

Die Vorfälle von Deventer beschäftigen auch am Tag danach die VfB-Anhängerschaft und VfB-Boss Alexander Wehrle. Protokoll eines schwarzen Abends.











Link kopiert

Die einheimischen Medien waren sich am Morgen nach dem 4:0 (2:0) des VfB Stuttgart bei den Go Ahead Eagles einig: „Das war ein trauriger Abend für den niederländischen Vereinsfußball.“ Was sich dabei in den Texten zwar teils, in den Überschriften aber nicht niederschlug: Es war auch ein trauriger Abend für alle, die in der Stadt Deventer Entscheidungen trafen, sie umsetzten oder darunter zu leiden hatten.