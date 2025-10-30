VfB Stuttgart Fans: Fanlager verstummen koordiniert – wie funktioniert das?

13 Beim Spiel gegen Mainz kam es zu einem medizinischen Notfall. Die Fans reagierten umgehend. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

Beim Bundesliga-Spiel des VfB gegen Mainz kam es zu einem medizinischen Notfall, der beide Fanlager verstummen ließ. Wie die Kommunikation zwischen den Kurven in solchen Fällen läuft.











Link kopiert

Es war eine Situation, die erst Verwunderung im weiten Rund der MHP-Arena um sich greifen ließ, wenig später ist wohl dem einen oder anderen Besucher der Bundesliga-Partie des VfB Stuttgart gegen den 1. FSV Mainz 05 ein eiskalter Schauer über den Rücken gelaufen. Das war vorgefallen: Einer Person im Mainzer Fanblock blieb das Herz stehen. Ein medizinischer Notfall, der, wie man mittlerweile weiß, gut ausging. Die Reanimierungsversuche waren erfolgreich, aufgrund des beherzten Eingreifens aller Beteiligten ging noch einmal alles mehr oder minder glimpflich aus.